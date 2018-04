Real Madrid, Ronaldo: "Sono il migliore e lo dimostro in campo"

Cristiano Ronaldo mette da parte la modestia. "Credo e dico sempre di essere il migliore, la gente può dire quel che vuole ma io lo dimostro sul campo. Penso che non ci sia nessuno più forte di me". Queste le parole, inequivocabili, del fuoriclasse del Real Madrid durante l'evento Quinas de Ouro dove è stato votato giocatore portoghese dell'anno con il 65% dei voti, 'stracciando' il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio 18%) e il centrocampista del City, Bernardo Silva (17%).



Il 33enne, autore di quattro gol la scorsa domenica contro il Girona, sta vivendo una seconda giovinezza: "E’ un momento molto positivo che voglio condividere con i miei compagni, è stato un anno storico al Real. Cinque trofei, il quinto Pallone d’Oro, il secondo premio FIFA: ringrazio anche la mia famiglia".



L'eterno confronto con Messi è destinato a durare: se nella Liga il Barcellona ha fatto in pratica il vuoto, in Champions CR7, e con lui Zidane, non vuole assolutamente abdicare.

"I always believe I am the best, whatever they say. And then I show it on the field."@Cristiano after being named Portuguese Player of the Year for 2017 pic.twitter.com/DN0Vv7VgAr