Real Madrid, Ronaldo ha deciso di lasciare dopo la rottura con Perez

Il dado ormai è tratto: Cristiano Ronaldo darà l'addio al Real Madrid. La 'bomba' viene sganciata da Record in prima pagina: il quotidiano portoghese spiega che il Pallone d'Oro ha deciso in modo irreversibile di lasciare i Campioni d'Europa come aveva iniziato a fare intendere subito dopo la finale di Champions.



Alla base della scelta del fuoriclasse il mancato riconoscimento per le sue prestazioni da parte di Florentino Perez. In sostanza CR7 si aspettava un aumento dell'ingaggio (attualmente percepisce 21 milioni, contratto in scadenza nel 2021) perché crede di aver dimostrato in campo di essere il numero 1 e non essere quindi secondo a Messi e Neymar che percepiscono rispettivamente 40 e 37 milioni (El Confidencial aveva parlato di una richiesta di 50 milioni).



Nulla da fare: i blancos hanno comunicato a Jorge Mendes, agente dell'ex United, che non intendono aumentare lo stipendio dell'attaccante che quindi ha maturato l'idea di cambiare aria, infastidito anche dall'interesse delle merengues per lo stesso Neymar e dall'addio di Zidane, punto di riferimento nelle ultime due stagioni e mezzo. Dove giocherà dunque Ronaldo nella prossima stagione? Al momento, salvo sorprese, in pole ci sono Manchester United e Psg.