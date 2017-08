Real Madrid, Ronaldo: "5 giornate, è ridicolo: una persecuzione"

Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece me exagerado e ridículo, isto chamasse perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 16 Ago 2017 alle ore 09:19 PDT

Nessuno sconto. Il Comitè de Competicion, l'organo disciplinare della Federcalcio spagnola, ha respinto il ricorso del Real Madrid contro la maxisqualifica a Cristiano Ronaldo, confermando le 5 giornate di stop decise dal giudice sportivo e che tanto hanno fatto infuriare le merengues e Zidane. La commissione d'Appello ha deciso di non cancellare il secondo giallo comminato a CR7 per la presunta simulazione in area (punibile con una giornata di squalifica), mentre ha ovviamente confermato i quattro turni di stop per la spinta all'arbitro De Burgos Bengoetxea.



"Impossibile restare in silenzio di fronte a questa situazione - ha detto Cristiano Ronaldo su Instagram - 5 giornate! Mi sembra esagerato e ridicolo, questa si chiama persecuzione! Grazie ai miei compagni per il sostegno e ai miei tifosi".



Il fuoriclasse portoghese salterà dunque il ritorno di Supercoppa stasera al Bernabeu contro il Barcellona (prevista la protesta dei tifosi dei blancos) e le prime 4 gare di campionato contro Deportivo, Valencia, Levante e Real Sociedad. Il quattro volte Pallone d'Oro farà così il suo debutto in campionato solo il 20 settembre, contro il Betis.