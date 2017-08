Real Madrid, respinto il ricorso: confermati i 5 turni di squalifica per Ronaldo

Nessuno sconto. Il Comitè de Competicion, l'organo disciplinare della Federcalcio spagnola, ha respinto il ricorso del Real Madrid contro la maxisqualifica a Cristiano Ronaldo, confermando le 5 giornate di stop decise dal giudice sportivo e che tanto hanno fatto infuriare le merengues e Zidane. Lo scrive il catalano 'Sport', secondo cui la commissione d'Appello ha deciso di non cancellare il secondo giallo comminato a CR7 per la presunta simulazione in area (punibile con una giornata di squalifica), mentre ha ovviamente confermato i quattro turni di stop per la spinta all'arbitro De Burgos Bengoetxea.



Il fuoriclasse portoghese salterà dunque il ritorno di Supercoppa stasera al Bernabeu contro il Barcellona (prevista la protesta dei tifosi dei blancos) e le prime 4 gare di campionato contro Deportivo, Valencia, Levante e Real Sociedad. Il quattro volte Pallone d'Oro farà così il suo debutto in campionato solo il 20 settembre, contro il Betis.