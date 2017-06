Real Madrid-Real Sociedad 3-0, Kovacic-Ronaldo-Morata: Zidane scappa

Tutti in piedi per Mateo Kovacic. Succede al 33' del secondo tempo di Real Madrid-Real Sociedad con un Santiago Bernabeu in festa: i blancos vincono 2-0 (poi arriverà il definitivo 3-0 dell'ex juventino Alvaro Morata) e il croato, fin lì mattatore del match, lascia il posto a Isco. È la sua notte, quella del primo gol in Liga dopo oltre un anno e mezzo: lo segna in un momento probabilmente chiave del campionato, nella giornata in cui si sono fermate tutte le inseguitrici, l'ormai lontanissimo Atletico, ma soprattutto Barcellona e Siviglia. Ora Zidane è a +4 su entrambe con una partita in meno: passata la crisetta, nonostante i tanti infortuni, è tornato in fuga. Per il Napoli, avversario in Champions tra due settimane, non esattamente una bella notizia.



È Kovacic a sbloccare il risultato al 38' del primo tempo: perfetto il suo inserimento sull'assist di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo l'ex interista ricambia un favore: il suo tocco per CR7 è ancora più delizioso. Partita in ghiaccio e l'espulsione di Martinez toglie ogni speranza alla Real Sociedad, prima che Morata, come detto, chiuda i conti con un colpo di testa preciso sul cross di Lucas Vazquez. Di sicuro, almeno per una notte, sarà felice anche lui, come assicurava Zidane.