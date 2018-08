Real Madrid, pochi spettatori senza Ronaldo: record negativo dal 2009

Real Madrid-Getafe ha segnato l'inizio del primo campionato dei blancos post-Cristiano Ronaldo ma un dato ha riportato al periodo precedente all'arrivo del portoghese in squadra. Ieri sera al Santiago Bernabeu c'erano 48.446 spettatori, peggior dato in casa dal 24 maggio 2009: era l'ultima partita della Liga 2008/09, 44.270 spettatori registrati. Pochi mesi dopo sarebbe arrivato proprio CR7 dal Manchester United.



Una partita serale, addirittura alle 22:15, il 19 agosto (per esempio a Barcellona-Alaves erano presenti in 52.356) e perdipiù contro un avversario dal prestigio non irresistibile non attira il pubblico delle grandi occasioni ma non ci si aspettava un afflusso così basso. La conclusione, tutta da verificare visto che siamo solo alla prima giornata, è che i tifosi blancos senza Ronaldo sembrano abbiano meno voglia di vedere il Real dal vivo: riusciranno Bale e compagni a cambiare trend?