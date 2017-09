Real Madrid, Perez: "Messi? Se ci fosse stato ai tempi del mio primo mandato..."

"Se ci fosse stato Messi al tempo del mio primo mandato, avrei cercato di prenderlo: cercavamo quel tipo di giocatori alla Zidane. Ora no, è molto radicato nel Barcellona: è lì da quando era un ragazzo, sarebbe molto difficile". Florentino Perez confessa a Cadena Ser un sogno di mercato, destinato a rimanere tale a causa di poco fortuite coincidenze temporali visto che quando prese in mano i blancos, nel 2000, Messi era appena un 13enne, giocava in Argentina prima di essere aggregato alle giovanili blaugrana di lì a poco.



Al di là di questo 'rimpianto' Perez può ritenersi soddisfatto per i campioni e per i numerosi trofei portati al Bernabeu. Campioni come Ronaldo: "La minaccia di Cristiano di andare via? Non so cosa sia successo, si è esagerato, era arrabbiato per la questione col fisco. Lui stesso ha detto recentemente di essere felice nella miglior squadra del mondo. E abbiamo visto al Camp Nou la voglia che ci mette".



Ha creato non poche polemiche quanto accaduto proprio al Camp Nou nella finale di supercoppa spagnola con l'espulsione del fuoriclasse portoghese e la maxi squalifica (5 giornate): "Non parlo mai male degli arbitri ma francamente si può fare meglio. Alle volte non sono all’altezza di un Real-Barcellona. Dobbiamo lavorare per migliorare le cose, fare in modo che chi viola le regole viene punito. E invece succede che un giocatore inganna l’arbitro e non succede nulla, né al giocatore, né all’arbitro. La giustizia arbitrale deve essere trasparente e anche la Var è fondamentale: sono a favore della tecnologia, toglierebbe dubbi e discrezionalità".



Chiusura dedicata al mercato: "Il calcio sta cambiando, c'é in giro tanta gente con molti soldi. Possiamo permetterci di comprare un giocatore per 180 o 200 milioni, non succederebbe nulla, ma sarebbe più dannoso che utile per la rosa che abbiamo, dobbiamo prenderci cura dei giocatori che abbiamo. Mbappé? Ci sono stati dei contatti ma ha scelto il Psg perché è nato a Parigi e mi sembra giusto. E poi non mi sembrava il momento di portarlo qui".