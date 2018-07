Real Madrid, Perez: "Grande rosa che va rinforzata con giocatori fantastici"

Florentino Perez rilancia. Nel corso della presentazione di Alvaro Odriozola (difensore 22enne acquistato dalla Real Sociedad) il presidente del Real Madrid rassicura i tifosi dopo l'addio di Cristiano Ronaldo: "Abbiamo una grande rosa che va rinforzata con giocatori fantastici".



Giocatori fantastici che potrebbero essere Thibaut Courtois (al Chelsea andrebbero 35 milioni) e soprattutto Eden Hazard: il belga dopo la finale per il 3°-4° posto contro l'Inghilterra ha chiarito di voler cambiare aria ma per strapparlo ai Blues dovrebbero servire 226,5 milioni secondo alcune indiscrezioni.



L'obiettivo è continuare a ottenere altri successi: "Nessuno credeva che saremmo stati in grado di vincere un’altra Champions. Stiamo vivendo una delle migliori tappe della nostra storia e abbiamo una solidità impeccabile a livello societario. Stiamo vivendo un periodo leggendario, per questo ora abbiamo abbiamo la sfida di continuare a essere leali alla nostra identità e a cercare vittorie".