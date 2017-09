Real Madrid, partenza da brividi: mai così male da 22 anni

La crisi che non ti aspetti. In Spagna ci si interroga sul momento no del Real Madrid: i blancos mercoledì sera hanno perso 1-0 in casa contro il Betis scivolando a -7 dal Barcellona capolista dopo sole 5 giornate di Liga. Come riferisce l'edizione odierna di Sport, per le merengues si tratta della peggiore partenza da 22 anni a questa parte con solo 8 punti racimolati.



As mette invece in evidenza un dato a dir poco allarmante: la squadra di Zidane nelle gare al Bernabeu ha trovato la via della rete solo tre volte su 67 tiri. Il mal di gol sta dunque penalizzando i campioni d'Europa: basti pensare che il solo Messi ha segnato quanto tutto il Real (9 centri). Il campione argentino se la gode: la Pulce non ha sofferto affatto la partenza di Neymar in direzione Psg come dimostra il poker all'Eibar.



Sembra davvero cambiando tutto rispetto alla scorsa stagione quando il club di Florentino Perez dettava legge in Spagna e non solo. I tifosi si augurano che con il ritorno a pieno regime di Cristiano Ronaldo (mercoledì non è stato però incisivo) dopo la qualifica, le cose possano cambiare. Il distacco dagli odiati rivali è però già importante...