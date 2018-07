Real Madrid, obiettivi Courtois e Hazard dal Chelsea

Ora che il Belgio ha chiuso i Mondiali 2018 in modo trionfale, Eden Hazard e Thibaut Courtois sono pronti a cambiare maglia di club: Marca non recapita certamente buone notizie a Maurizio Sarri. Il due sono pronti a lasciare il Chelsea per approdare al Real Madrid ma, nonostante le parole di Hazard dopo il successo nella finalina contro l'Inghilterra ("Sapete tutti dove voglio andare"), sembra proprio il portiere il più vicino ad essere ceduto.



Secondo il quotidiano spagnolo, la dirigenza dei blancos - ormai abbandonata la pista Alisson - sta stringendo i tempi per Courtois che ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha già fatto sapere ad Abramovich che non rinnoverà: ecco perché i Blues dovrebbero "accontentarsi" di un'offerta da 35 milioni di euro.