Real Madrid, Modric non rientra agli allenamenti: "Extra riposo"

Il piano del Real Madrid per i reduci dalle fatiche Mondiali era chiaro: oggi sarebbero dovuti tornare ad allenarsi gli ultimi giocatori ancora in ferie. Ed infatti a Valdebebas si sono visti Casemiro e Varane, perfino Kovacic ma non Luka Modric. Da giorni la stampa spagnola aveva indicato in domenica il giorno giusto per rivedere a Madrid il centrocampista croato, non a caso il compagno di nazionale Kovacic si è regolarmente presentato in mattinata.



Oggi Marca ha spostato la data del rientro di Modric a domani, As si è spinto fino a mercoledì ed ora quasi tutti i media spagnoli convergono sull'8 agosto. Nessun allarme, viene spiegato, semplice extra-riposo concesso al faro della Croazia ma, in periodo di calciomercato, ogni spiffero fa rumore: che c'entri l'interesse dell'Inter?



Modric proprio mercoledì dovrebbe avere un colloquio con Florentino Perez, gli agenti hanno promesso ai nerazzurri che chiederà di essere ceduto: se accadrà, il sogno di Spalletti avrà più possibilità di avversarsi.