Real Madrid, Modric nei guai: rischia 5 anni di carcere

Grossi problemi in arrivo per Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid è stato accusato di falsa testimonianza dalla magistratura e in base alle leggi in vigore in Croazia rischia fino a 5 anni di carcere. Il fatto si riferisce al processo per corruzione all’ex allenatore di Modric alla Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic, che è imputato, con altre tre persone, per presunta appropriazione indebita fino a 15 milioni di euro nel trasferimento di giocatori della Dinamo ai club stranieri.

Nel mirino della magistratura anche il trasferimento dello stesso Modric nel 2008, quando passò al Tottenham per una cifra vicina ai 23 milioni di euro: la metà dei soldi pagati dal club inglese per il trasferimento spattavano a Modric, che possedeva il 50% dei diritti del trasferimento, ma gran parte del denaro è finito nelle mani della famiglia Mamic.

I magistrati croati ritengono che nel processo che è iniziato nel 2015 Modric abbia modificato la propria testimonianza a beneficio di Mamic e ora il centrocampista di Zidane rischia grosso.