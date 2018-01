Real Madrid, Modric evita il carcere pagando un milione

Non solo Cristiano Ronaldo e Messi, in Spagna sono molte le stelle del calcio accusate di evasione fiscale, ultima Luka Modric. Secondo l'Agenzia delle Entrate spagnola, il croato non avrebbe pagato imposte per 871.000 euro occultandole nel paradiso fiscale dell'Isola di Man nel periodo 2013-2014.



Un'accusa non da poco per il centrocampista del Real Madrid che, come riporta El Mundo, non si è presentato davanti al giudice preferendo pagare un milione di euro (corrispondente all'importo evaso più gli interessi) per non rincorrere in pene che potevano anche portare al carcere e, di fatto, proclamandosi colpevole.



Le stesse accuse sono state rivolte anche alla moglie di Modric e della società a responsabilità limitata denominata Ivano, con sede in Lussemburgo, come responsabile civile sussidiario.