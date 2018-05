Real Madrid, Marcelo: tale figlio tale padre...

Pochi giorni fa è diventato virale in Rete il video in cui il figlio di Marcelo si "intrufola" nello spogliatoio del Real Madrid e fa canestro di testa in un cestino dopo aver palleggiato con tutta la squadra campione d'Europa, ora arriva anche la 'risposta' del padre. L'esterno brasiliano non ha infatti voluto essere da meno e così si è presentato nello spogliatoio della squadra di Enzo, che gioca nelle giovanili delle merengues, per replicare la magia del figlio, che era presente. Il risultato è molto divertente...

Après Enzo, c’est au tour de MARCELO d’aller faire un tour dans le vestiaire de la catégorie Benjamin B du Real Madrid où joue son fils pour un bin challenge endiablé!

Devinez qui est le plus excité?@MarceloM12pic.twitter.com/oaX6OtV8GH — SocialRMadrid FR (@SocialRMadridFr) 21 maggio 2018