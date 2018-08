Real Madrid, Marcelo: "Sorpreso dalla sostituzione. Ci manca giocare con Ronaldo"

Nel Real Madrid che ha vinto 4-1 sul campo del Girona c'è un piccolo 'caso' Marcelo. Il laterale brasiliano è stato sostituito al 59' e nel post-gara non ha nascosto la propria delusione secondo quanto riferisce As: "Il cambio mi ha sorpreso e non l'ho capito, ma rispetto la decisione di Lopetegui ma io voglio giocare sempre. Potevo restare in campo perchè mi sento bene, sono al 100%".



Il terzino verdeoro non si è poi sottratto a una domanda su Cristiano Ronaldo: È il miglior giocatore del mondo, è chiaro che ci manca giocare con lui". Nei giorni del passaggio del portoghese alla Juventus e non solo erano circolate voci su un possibile approdo in italia anche dello stesso Marcelo, molto legato al Pallone d'Oro e il diretto interessato aveva alimentato le voci con alcuni segnali social: queste parole sono un ulteriore indizio della volontà di riabbracciare l'attaccante?