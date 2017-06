Real Madrid, maglia speciale per i 400 gol di Cristiano Ronaldo

Il terzo gol contro l'Atletico Madrid è stato il 103° in Champions di Cristiano Ronaldo ma anche il 400° con il Real Madrid (anche se qualcuno gliene attribuisce 399 per via di una rete in coabitazione con Pepe): i blancos hanno voluto omaggiare il portoghese con una maglia speciale. "E' un traguardo molto speciale - le parole di CR7 al sito merengue - . Non mi aspettavo di raggiungerlo. Merito mio ma anche dei compagni e chi lavora con me oltre ai tifosi. Sono molto felice e cerco sempre di fare del mio meglio per aiutare il Real Madrid a vincere titoli".