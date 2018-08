Real Madrid, Lopetegui: "Ai premi non do grande peso ma quello di Modric è meritato"

"Non ho voglia nè pazienza di parlare del Galà Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione è di sicuro meritato".Julen Lopetegui dice la sua sulla polemica dell'ex Real Madrid Cristiano Ronaldo in merito alla mancata assegnazione a lui del riconoscimento.



Ieri l'attaccante juventino aveva disertato la cerimonia di Montecarlo, e sia il suo procuratore Mendes sia l'ad Juve Marotta avevano chiaramente parlato di delusione personale. "Il premio a Modric è ridicolo", le parole di Mendes. Oggi la replica-non replica del tecnico delle merengues alla vigilia della partita di Liga contro il Leganes.