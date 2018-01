Real Madrid: la squadra critica Zidane, lui si sfoga in conferenza

Non si placano le voci attorno a Zinedine Zidane: dopo il presunto ultimatum datogli da Perez, Cadena Ser riporta alcuni retroscena della riunione anti-crisi tra allenatore e squadra organizzata ieri prima dell'allenamento. Nella conferenza successiva al confronto, durato circa 45 minuti, Zidane ha parlato di "riunione necessaria per svoltare, non parlo tanto per parlare" ma parte dei giocatori la pensa diversamente.



Il tecnico francese, con tono serio, avrebbe detto ai suoi giocatori di ritenere la situazione "critica" lasciando anche parlare alcuni senatori come Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. L'attacco è però arrivato dai più giovani e da chi ha trovato sinora meno minutaggio, questo il concetto espresso all'allenatore: "Non è vero che va in campo chi si allena meglio. Questo confronto era necessario ma è poco produttivo".

Apparso in conferenza stampa dopo il confronto avuto con i giocatori, il tecnico francese si è sfogato pubblicamente con i media: "C'è gente che pensa che sia tutto una m***a, ma non è così. C'è gente che pensa che il passato vada dimenticato, che bisogna pensare sempre al domani ma io non sono d'accordo, e non ragiono così. Qui c'è gente che vorrebbe che scaricassi quei giocatori che secondo loro non stanno rendendo al loro livello. Io farò il contrario: non sono qui per tirare m***a su chi sta male. Sono qui per aiutare chi è in difficoltà. Siamo tutti sulla stessa barca e io non faccio scendere nessuno". "Solo io credo nella mia rosa - ha proseguito Zidane - È la stessa con la quale ho vinto tutto, l'ho disegnata io e non è che dopo 3 mesi la voglio cambiare. Al contrario: la difenderò fino alla morte. E arriveremo in fondo così. Non ho bisogno di nessuno, nessuno. Non compreremo nessuno".