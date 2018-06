Real Madrid, la mamma di Ronaldo: "Mi piacerebbe rivederlo allo United"

Non è la prima volta che dà questo consiglio al proprio figlio: evidentemente ha voluto ribadire la sua idea. La mamma di Cristiano Ronaldo, in un'intervista a Le Parisien, si esprime così a proposito del futuro del Pallone d'Oro: "È stato così ben accolto a Manchester che mi piacerebbe vederlo tornare lì. Ma è la sua vita, è lui che decide".



Dolores Aveiro non disdegnerebbe l'ipotesi Psg ("Perchè no?") ma la preferenza rimane per i Red Devils. Al momento la pista inglese non sembra calda mentre potrebbe essere più probabile un approdo in Francia dell'attaccante portoghese, che avrebbe 'risolto' i problemi con il fisco spagnolo, dopo la sentenza abbastanza morbida da parte dell'Uefa nei confronti dl club di Al-Kehalifi.



Non è da escludere totalmente la permanenza al Real Madrid: alla fine potrebbe essere trovato un accordo sul rinnovo contrattuale e l'aumento dell'ingaggio, in attesa di capire poi la volontà del nuovo tecnico Lopetegui.