Real Madrid, la clausola di Ronaldo rimane di 1 miliardo

Smentita la clamorosa indiscrezione di due giorni fa. Ok Diario aveva riferito che la clausola rescissoria di Cristiano Ronaldo era stata abbassata fino a 120 milioni di euro per facilitare l'uscita dal Real Madrid: così si erano diffuse le voci su un forte interesse delle squadre di Premier League con in testa Manchester United e City. A distanza di 48 ore Mundo Deportivo, citando fonti dei blancos, spiega che resta in vigore la clausola da 1 miliardo di euro, prtaicamente inaccessibile per tutti.



Florentino Perez in questo modo vuole mettersi al riparo da eventuali sorprese anche se la permanenza del Pallone d'Oro resta fortmente in dubbio dopo le parole pronunciate al termine della finale di Champions ("È stato molto bello avere vestito questa maglia") e soprattutto dopo che la società ha deciso di non accontentare la richiesta di adeguamento del contratto a 40 milioni.



Nel frattempo si sono moltiplicate i retroscena su un inserimento del fuoriclasse portoghese in ipotetici scambi, da ultimo quello con lo United (con Lukaku che vestirebbe la maglia delle merengues).