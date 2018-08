Real Madrid, Kroos e l'addio di Ronaldo: "Ci mancheranno i suoi 50 gol all'anno"

Dopo 9 stagioni (e tre Champions League consecutive) il Real Madrid si ripresenterà ai nastri di partenza senza Cristiano Ronaldo. "Non sarà facile compensare la partenza di Cristiano, che è stato un pilastro fondamentale per tutti i nostri successi delle ultime stagioni, e fare a meno dei suoi 50 gol all’anno" ammette Toni Kroos a Espn.



Il centrocampista tedesco resta però ottimista nonostante l'addio pesantissimo del Pallone d'Oro: "Ho grande fiducia nella nostra squadra: siamo sempre forti e cercheremo di continuare a vincere".



Parole al miele per Modric, al centro di un intrigo di mercato con l'Inter: "Luka è un calciatore incredibile, noi che lo vediamo sempre in allenamento conosciamo le sue potenzialità: non mi sorprende affatto che abbia giocato su questi livelli durante il Mondiale