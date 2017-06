Real Madrid, in arrivo un'offerta da 180 milioni per Ronaldo

Cristiano Ronaldo è il simbolo del Real Madrid: è amato dai tifosi, vince trofei a ripetizioni ed ha un ricco contratto (oltre 30 milioni di euro all'anno fino al 2021). Eppure c'è chi tenterà di strappare CR7 ai blancos, ne è convinto A Bola: secondo il quotidiano portoghese, Florentino Perez riceverà presto un'offerta da 180 milioni di euro, nettamente inferiore alla clausola di un miliardo ma comunque interessante per un giocatore che va verso i 33 anni, seppur un Fenomeno.



Sarebbero quattro le candidate: il Manchester United di Mourinho (e sarebbe un ritorno in Premier League), il Paris Saint Germain, il Monaco (che però ha un appeal decisamente inferiore) e una fantomatica squadra cinese. Difficile, quasi impossibile, che l'affare vada in porto: sia perché Cristiano Ronaldo ha più volte detto di voler chiudere la carriera al Real a 40 anni ma anche perché Perez non può certo lasciar partire un simbolo del madridismo proprio nel momento di massima forma.