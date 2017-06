Real Madrid, il Tas riduce la sanzione: mercato bloccato solo a gennaio

Buone notizie per Florentino Perez: il Tribunale arbitrale dello sport ha accolto parzialmente il ricorso del Real Madrid, riducendo soltato alla prossima sessione di mercato, e non più fino a gennaio 2018, il divieto di chiudere affari in entrata. Il blocco del mercato era stato imposto dalla Fifa per alcune irregolarità nella compravendita di calciatori di età inferiore ai 18 anni.



Il club spagnolo ha deciso di commentare il verdetto del Tas con un comunicato sul proprio sito: "Questa decisione dimostra l'ingiustizia della sanzione imposta dalla Fifa, ma nonostante tutto il club lamenta che il Tas non ha avuto il coraggio sufficiente per revocare integralmente il provvedimento". A partire dalla prossima estate, dunque, il Real potrò tornare a operare sul mercato in maniere importante.