Real Madrid, Florentino Perez ha presentato il nuovo Santiago Bernabeu

Durerà 4 anni e costerà 400 milioni di euro la ristrutturazione del Santiago Barnabeu, lo stadio del Real Madrid, uno dei più famosi e imponenti del mondo. Il progetto è stato presentato dal presidente del club Florentino Perez e dal sindaco di Madrid Manuela Carmena. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà di quest'anno.



LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO BERNABEU

Il 'nuovo' Bernabeu avrà un tetto semovente, che in un quarto d'ora potrà coprire tutto lo stadio. Le facciate saranno completamente trasformate grazie ad una 'pelle' d'acciaio e linee d''avanguardia'. Il complesso avrà anche un grande centro commerciale, mentre non è ancora chiaro se ci saràun albergo di lusso come previsto nei piani iniziali, poi modificati nel negoziato con la nuova giunta comunale targata Podemos di Carmena. Lo stadio continuerà a chiamarsi Santiago Bernabeu, ma al nome dello storico ex-presidente del club potrebbe essere aggiunto, ha precisato Perez, quello di uno sponsor, come già avviene per gli stadi di altri grandi club europei.