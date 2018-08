Real Madrid, Florentino Perez avvisa l'Inter: "Puntiamo su tutti"

Luka Modric non è mai nominato e forse Florentino Perez, nel giorno della presentazione di Thibaut Courtois, non ne sente neppure il bisogno. Il suo è un discorso generale, anche se tra le righe si può leggere un avvertimento al croato e alla stessa Inter: "Abbiamo una squadra fortissima e puntiamo su ognuno di questi giocatori". Nessuno escluso, appunto. E senza Ronaldo, oltretutto, Modric diventa sempre più importante.



"Crediamo fortemente in questa squadra - ha spiegato Perez -. Tutti sono pronti alla sfida per vincere ancora. La strategia è quella di una squadra che ha i migliori giocatori al mondo e una cantera che deve darci ancora soddisfazioni. Negli Stati Uniti avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra"..