Real Madrid, Diaz prenderà la 7 che era di Ronaldo

Accantonato il sogno Dybala, il Real Madrid è comunque pronto ad abbracciare ufficialmente il suo ultimo acquisto: Mariano Diaz. Domani l'attaccante classe 1993 verrà presentato a giornalisti e tifosi alle ore 13:30 ma sin da ora sembra certo che esordirà con il botto: sulle spalle vestirà il numero 7, una maglia pesante per la storia dei blancos (vedi Raul e Butragueno) e appena lasciata vuota dalla partenza di Cristiano Ronaldo verso la Juventus.



L'addio del portoghese aveva lasciato aperta la questione dell'eredità, non solo sul campo ma anche a livella di maglia: l'ex Lione, che in Francia ha vestito la 9 mentre nel 2016/17 aveva vestito la maglia del Real numero 18, sembra pronto anche a questo.