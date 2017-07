Real Madrid, Cristiano Ronaldo vuole restare: "Per ora"

Dopo le accuse di frode fiscale e i giorni seguenti di fuoco, quando sembrava potesse cambiare davvero squadra, Cristiano Ronaldo ora manda messaggi di pace al Real Madrid. Come racconta As, il portoghese ha fatto filtrare la volontà di rimanere in Spagna ma senza lanciare certezze granitiche: "In questo momento sono tranquillo, va tutto bene. Per ora non ci sono problemi. Vedremo quel che accadrà...".



La ritrovata tranquillità di CR7 è da imputare alle parole di Florentino Perez, datate 20 giugno, quando il presidente blancos aveva dichiarato di non voler lasciar partire il portoghese e descriveva le accuse fiscali come inesistenti. Ronaldo ha apprezzato ma la parola fine al tormentone si potrà pronunciare non prima di agosto: il 31 luglio il Pallone d'Oro comparirà davanti al giudice in qualtà di indagato per reati contro il Tesoro. Se il giocatore si salvasse, trattenerlo sarebbe più semplice. In caso di colpevolezza, è facile che Cristiano Ronaldo scelga di cambiare aria.