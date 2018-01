Real Madrid, Cristiano Ronaldo vuole 40 milioni l'anno: "Questione di status"

La situazione attorno a Cristiano Ronaldo regala nuove evoluzioni: dopo le voci su un possibile ritorno al Manchester United o su un passaggio al Paris Saint Germain nell'ambito di uno scambio con Neymar, ora torna a galla il presunto malumore nei confronti del Real Madrid.



Il Pallone d'Oro 2017 vorrebbe uno stipendio da 40 milioni di euro l'anno, più alto di quello di Messi (anche se recenti leaks parlano di ben altre cifre) in modo da diventare il calciatore più pagato, il migliore: "Questione di status, non di soldi" avrebbe detto secondo El Mundo. Il quotidiano spagnolo riporta altre frasi di CR7: "Mi dicono sempre domani, domani... non mi sento valorizzato, è una mancanza di rispetto".