Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "I tifosi hanno poca memoria"

Dopo la conquista del quinto Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'intervista a France Football alzando la voce con i tifosi del Real Madrid che, si sa, sono di bocca buona e fischiano al primo pari: "Mi dà fastidio la loro scarsa memoria. Il calcio è fatto di cicli: quando le cose non vanno bene, devono sostenerci allo stadio".



L'inizio stagione madridista, infatti, non è stato all'altezza del finale della scorsa stagione: quarto posto in Liga a otto punti dal Barcellona capolista e secondo posto nel girone di Champions League. "Abbiamo vinto tre Champions in quattro anni, un'impresa difficilissima, non sempre si può stare a quei livelli. Può essere colpa nostra o magari del portiere avversario che fa miracoli ma chiedo che i tifosi abbiano più fiducia in noi" le parole di Cristiano Ronaldo.