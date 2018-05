Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "Ho 23 anni biologici, mi ritirerò a 41"

Se Gianluigi Buffon, a 40 anni compiuti, sta decidendo di proseguire la carriera, c'è un altro campione che punta ad arrivare a quell'età in piena attività: "I dati dicono che ho un'età biologica di 23 anni, mi sento bene, non ho problemi fisici. Ho detto che mi ritirerò a 41 anni anche se ancora manca parecchio tempo per arrivarci" le parole di Cristiano Ronaldo a El Chiringuito de Jgones.



Il Pallone d'Oro ha anche parlato della possibilità che arrivi Neymar al Real Madrid: "Sono qui da otto anni, si dice sempre che arrivernano 50 giocatori nuovi e alla fine non arriva nessuno. Alla fine chi raggiunge le finali è già qui, abbiamo già i migliori".



A proposito di finali, è tempo di Champions League: "Il futuro per me significa solo questa partita. Siamo un gruppo unito, soprattutto nei momenti meno facili. Mi sento amato dai compagni e dal presidente. Non so chi giocherà contro il Liverpool: già è difficile scegliere per Zidane, io non voglio incasinargli la testa!"