Real Madrid, "Cristiano Ronaldo ha un'età biologica di 23 anni"

Cercando di calcolare i dati statistici di Cristiano Ronaldo si rischia di iniziare senza fermarsi, visti i tanti record stabiliti dal portoghese. Se invece provassimo a mettere insieme ciò che ci dicono le statistiche fisiche del fuoriclasse del Real Madrid avremmo una grande sorpresa, come dimostrato da Deportes Cope.



CR7, nel 3-0 allo Stadium contro la Juventus, è stato il giocatore di movimento più veloce in campo raggiungendo 33,65 km/h e ha realizzato più accelerazioni massime (40 in totale, a +3 metri al secondo quadrato) secondo solo a Giorgio Chiellini - a quota 41 - non a caso il suo marcatore. Nello splendido gol del 2-0 ha colpito la palla ad una altezza di 2,23 metri, ha solo il 7% di massa grassa (contro una media del 10-11% dei calciatori professionisti) e può saltare da fermo fino a un metro di altezza.



Per farla breve, Cristiano Ronaldo ha un'età biologica di 23 anni quando la sua carta d'identità dice 33, compiuti a febbraio. Un marziano in ogni senso.