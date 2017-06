Real Madrid, Cristiano Ronaldo arrabbiato per la sostituzione

Ha lasciato il terreno di gioco visibilmente contrariato. Cristiano Ronaldo, non ha affatto gradito la sotituzione effettuata da Zidane al 72 nel corso della gara pareggiata per 2-2 contro il Las Palmas. Il campione portoghese anche in panchina ha mostrato tutta la propria delusione, ed è stato consolato dalla mamma Dolores Aveiro con un tweet: "Mai abbassare la testa". Il Real Madrid, al secondo pari consecutivo, rimane in testa con un punto di vantaggio sul Barcellona.

Nunca abaixe a cabeça pic.twitter.com/KKTMP9Ub5U — Dolores Aveiro (@DoloresAveiro) 24 settembre 2016