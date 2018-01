Real Madrid, CR7 curato negli spogliatoi: il video

Le immagini dell'uscita dal campo di Cristiano Ronaldo con il volto completamente insanguinato e lo smartphone in mano per controllare la gravità della situazione hanno fatto il giro del mondo e oggi, sul profilo Twitter ufficiale del Real Madrid, è stato postato anche il video delle cure ricevute in spogliatoio dal portoghese dopo il colpo ricevuto da Schar in occasione del suo secondo gol. Per il Pallone d'Oro tre punti di sutura.

#RMLiga

¡Mira lo que no se vio de la herida de @Cristiano ante el @RCDeportivo! pic.twitter.com/swbNVo2UJE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 22 gennaio 2018