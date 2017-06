Real Madrid, Carvajal fa il dito medio ai tifosi del Barcellona, poi si scusa

Aveva fatto molto scalpore in Spagna il gesto di Dani Carvajal all'1-1 di Sergio Ramos: il difensore spagnolo, esultando con i compagni, aveva mostrato il dito medio rivolgendosi ai tifosi del Barcellona nel settore del Camp Nou dietro la porta difesa da Ter Stegen. Una volta finito il Clasico, a mente fredda, Carvajal si è voluto scusare su Twitter: "Chiedo scusa, non si risponde così agli insulti. Non sono cose da fare".