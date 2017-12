Real Madrid campione del mondo: Ronaldo abbatte il Gremio

Una leggenda nella leggenda. Il Mondiale per club lo decide il giocatore più forte del mondo, Cristiano Ronaldo, che dall'alto dei due Palloni d'oro consecutivi e di un biennio in cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere, può vantarsi dell'effimero titolo e Messi se ne farà una ragione. È tutt'altro che effimero il titolo che porta a casa il Real Madrid per la seconda volta consecutiva battendo 1-0 il Gremio ad Abu Dhabi: com'era già successo per la Champions, è la prima squadra che riesce a bissare il trionfo dell'anno precedente. L'ultima volta (1992 e 1993) era toccato ai brasiliani del San Paolo, ma all'epoca si chiamava Coppa Intercontinentale ed era davvero un'altra cosa, con una sola partita da giocare.



Magari l'allenatore del Gremio, l'ex romanista Renato Portaluppi, non cambierà idea lo stesso: alla vigilia era caduto nel vizio dell'autocelebrazione definendo se stesso migliore di Cristiano Ronaldo. Sarà, ma lui una punizione decisiva in una gara così importante non l'ha mai segnata (oltre a tutto il resto). Il gol di CR7 arriva all'8' della ripresa e rappresenta lo spartiacque di una partita fino a quel momento bloccata. Nel primo tempo, infatti, il ritmo è quasi sempre lento e Grohe resta a guardare praticamente come Keylor Navas. Poi è sorpreso anche lui, come la barriera, sul calcio piazzato del fuoriclasse portoghese che diventa così il primo a segnare in due finali consecutive del Mondiale per club: la palla passa in mezzo, come se anche la fortuna volesse aiutare i più forti.



Sbloccato il risultato, il Real Madrid comincia a giocare in scioltezza, trovando più spazi dove far valere la propria qualità. Cristiano Ronaldo ha un paio di occasioni per rendere ancora più gloriosa la sua giornata, Grohe gli nega un gol e una volta è lui ad esagerare forzando un colpo di tacco improbabile. Kroos, che era libero, lo perdonerà. Il 2-0 non arriva, neppure dopo l'ingresso di un vivacissimo Bale, ma il Real non rischia mai di subire il pari e porta a casa il 24° titolo internazionale della sua incredibile storia. In finale non perde dal 2000, ci sarà un perché. E per la prima volta, oltretutto, vince 5 trofei nello stesso anno: Liga, Champions, Supercoppa di Spagna, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Leggendari, appunto.