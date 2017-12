Real Madrid, Benzema fuori 2-3 settimane

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Karim Benzema per 2-3 settimane. I blancos attraverso il proprio sito ufficiale hanno comunicato che l'attaccante ha riportato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra".



Intorno all'infortunio aleggia un alone di mistero perché la punta non aveva avuto alcun problema nell'ultima partita disputata dalla squadra di Zidane contro il Barcellona al Bernabeu e si sarebbe fatta male nel corso del periodo di vacanza concesso dall'allenatore francese.



Fatto sta che Benzema non ha potuto tornare a lavorare con i compagni (giovedì ci sono gli ottavi di Coppa di Spagna con il Numancia) e le modalità dello stop restano poco chiare.