Real Madrid-Barcellona 2-3: Liga riaperta

Il Barcellona sarà pure alla fine di un ciclo ma in casa blaugrana tengono a non farcelo sapere: il 3-2 con cui Luis Enrique & co. sbancano il Santiago Bernabeu è di quelli da impazzire. Con cinque giornate ancora da giocare, Real Madrid (che ha una partita da recuperare) e Barça sono a pari punti - 75 - in una Liga che è ufficialmente riaperta.



Dopo il fallo da rigore (non fischiato) di Umtiti su Cristiano Ronaldo e lo scontro rosso sangue tra Marcelo e Messi, i padroni di casa sbloccano il match in modo quasi casuale: Sergio Ramos devia la punizione di Marcelo sul palo, palla a Casemiro che, tutto solo, insacca. Il gol carica i blaugrana ma soprattutto Leo Messi, con gli occhi della tigre come non si vedeva da un po', il triangolo con Rakitic è di buona fattura ma il sinistro decisivo è tutto merito della Pulce. Zidane perde Bale per infortunio, entra Asensio e, nonostante ritmi alti e occasioni (e paratissime) da entrambi i lati, la partita sembra destinata a finire 1-1.



Ma negli ultimi venti minuti succede di tutto, a partire dal gran sinistro di Rakitic e il cartellino rosso a Sergio Ramos (entrataccia su Messi) che sembrano indirizzare il match a Barcellona. Zidane pesca dal mazzo, entra James Rodriguez dalla panchina e pareggia al primo pallone toccato: il delirio al Bernabeu dura sette minuti perché Sergi Roberto prende palla dalla sua area, si fa metà campo da solo, e fa arrivare il pallone ancora al Messi-a che trasforma in oro l'assist di Jordi Alba per il 3-2 finale (500° gol della Pulca in blaugrana).



Nelle altre partite: Real Sociedad-Deportivo La Coruna 1-0, Celta Vigo-Betis 0-1, Las Palmas-Alaves 1-1.