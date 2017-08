Real Madrid-Barcellona 2-0, Zidane trionfa in Supercoppa

Vince sempre Zidane, vince sempre il Real Madrid. Un altro successo, un altro trionfo, arrivato con Cristiano Ronaldo in tribuna, Bale e Isco in panchina, Casemiro fuori per quasi tutta la partita: la Supercoppa di Spagna è dei blancos che battono il Barcellona anche al ritorno dopo il 3-1 al Camp Nou: finisce 2-0 al Bernabeu, gol di Asensio e Benzema, i blaugrana salvano l'onore con una ripresa d'orgoglio, ma a lungo hanno subito, di fatto, un'altra lezione.



La partenza del Real è fulminante: Modric va subito vicino al gol, Asensio lo trova dopo 4 minuti con una sassata pazzesca da fuori area, un sinistro da 30 metri che si insacca sotto la traversa. Il Madrid domina con un centrocampo di soli piedi buoni, Modric-Kovacic-Kroos, nel quale anche l'ex interista mostra numeri d'alta scuola. Il Barcellona prova a farsi vedere in avanti con Suarez, ma la difesa a 3 scelta da Valverde va completamente in tilt, con Mascherano che balla insieme a Piqué e Umtiti, mentre André Gomes, schierato a sinistra al posto di Deulofeu, fa rimpiangere ancora di più Neymar.



Così, dopo Asensio, è Lucas Vazquez, un'altra riserva di lusso, a trascinare il Real: colpisce il palo su assist di Benzema, ruba la palla in pressing a Busquets dando il la all'azione che porta al raddoppio di Benzema, bravo a concretizzare l'ennesimo cross dalla sinistra di Marcelo. Al Bernabeu cominciano gli olè del pubblico e nella ripresa il Barcellona è vittima anche della legge di Murphy: "Se le cose possono andare male, lo faranno". Anzi, vanno peggio: Messi colpisce una traversa, Suarez un palo, Piqué esce per infortunio. L'era Valverde non è cominciata sotto una buona stella. Quella Zidane è fatta di soli trionfi: ha già vinto lo stesso numero di trofei di Del Bosque, 7.