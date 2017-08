Real Madrid, Bale è costato due milioni a gol

La quinta stagione di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid non è iniziata nel migliore dei modi: il gallese visto in ICC è sembrato parente di quello sbiadito del finale della scorsa stagione, quando non è mai riuscito a recuperare pienamente dalla lesione di secondo grado al soleo della gamba sinistra (il diciassettesimo infortunio da quando ha vestito la maglia dei blancos).



A Madrid qualcuno inizia a parlare di flop - nonostante le 149 partite condite da 67 gol e i 9 trofei vinti tra cui tre Champions - e, per avvalorare la tesi, ha fatto qualche calcolo usando come base di partenza gli 85 milioni di sterline pagati nel 2013 al Tottenham, poco meno di 100 milioni di euro, oltre al pesante ingaggio (si parla di oltre 15 milioni l'anno).



Bale sinora è costato al Real Madrid due milioni di euro per ogni gol segnato, 3,5 milioni per ogni assist, 927.000 euro per ogni partita giocata, 12.000 euro per ogni minuto giocato. I blancos investono per lui circa 30 milioni di euro l'anno considerando ammortamento e stipendio lordo: numeri pazzeschi che solo una big come il Real può permettersi. Ma a Madrid sperano di non aver ancora visto il miglior Bale.