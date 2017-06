Real Madrid-Adidas, contratto da 1 miliardo di euro

Nessuno scandalo, solo tanti tantissimi soldi. Nella nuova rivelazione di Der Spiegel, che qualche settimana fa parlò di uno scandalo sessuale nel passato di Cristiano Ronaldo, i documenti forniti da Football Leaks portano alla luce un contratto miliardario tra Adidas e Real Madrid. Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco, la multinazionale dell'abbigliamento dà alla Casa Blanca 100 milioni a stagione per 10 anni fino al 2024, per un totale di un miliardo (più eventuali bonus).



Nel contratto firmato nel 2015 la cifra base versata da Adidas è pari a 70 milioni, ai quali vanno aggiunti il 22,5% dei ricavi per la vendita del merchandising e altri bonus come 2,5 milioni di euro (che saliranno a 3,5 a partire dal 2020) in caso di vittoria della Liga e 5 milioni di euro in caso di vittoria della Champions League (7,5 milioni a partire dal 2020). Facile capire che con questi soldi il mercato è più semplice...