Real Madrid, 357 abbonamenti ritirati, 1450 procedimenti di espulsione

Il comunicato ufficiale diramato nel pomeriggio è forte e fa sorridere molto meno della foto del tifoso con la maglia del Real Madrid che al Bernabeu esulta per il gol di Messi al 92'. Alla Casa Blanca sono stufi: pare proprio che il tifo sia diventato un problema. "Di fronte all'uso indebito che alcuni soci fanno dei propri abbonamenti, acclarato dal club con l'aiuto delle forze di sicurezza dello Stato, il Real vuole precisare che è severamente proibito, senza l'autorizazione del club, la vendita dell'abbonamento, la sua cessione gratuita, la messa all'asta o l'uso per fini commerciali. La Commissione di Disciplina del Real, prima dell'ultima partita di Liga, aveva già aperto 1450 provedimenti di espulsioni di soci per rivendita degli abbonamenti: prima del Clasico, il servizio di controllo e qualità del club ha provveduto a ritirare un totale di 357 abbonamenti dopo aver verificato un uso irregolare degli stessi. Il Real vuole specificare che continuerà a lavorare per combattere questa pratica illegale".