Real, CR7 ha venduto il Pallone d'Oro per beneficenza

Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé per meriti che non riguardano il terreno di gioco. Il fenomeno portoghese del Real Madrid ha infatti venduto all'asta la replica fedele del Pallone d'Oro conquistato nel 2013, il secondo della sua carriera e il primo dei 3 ricevuti da quando veste la camiseta blanca.

Durante un evento organizzato dall'associazione Make-A-Wish, che si occupa di fornire assistenza ai bambini malati terminali e alle rispettive famiglie che non possono permettersi le cure necessarie per la loro patologia, CR7 ha venduto il suo Pallone d'Oro e ha poi devoluto in beneficenza l'intero ammontare del ricavato: ben 600mila euro.

La scelta dell'asso del Real ha sorpreso la gran parte della stampa spagnola e internazionale. Solitamente chi si aggiudica un premio come il Pallone d'Oro regala la replica al proprio club di appartenenza in segno di riconoscimento, ma in questo caso è stato lo stesso giocatore a specificare sin da subito la volontà di poter aiutare l'associazione, devolvendo il 100% del ricavato. Ad acquistare la replica del Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo è stato Idan Ofer, l'uomo più ricco di Israele.