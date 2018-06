Real, clamoroso dalla Spagna: Zidane via per 'colpa' del figlio

Dal giorno dell'improvviso addio al Real Madrid di Zinedine Zidane, in Spagna non si fa altro che parlare del nome del suo possibile successore e delle reali cause che hanno portato alla drastica e sorprendente decisione del tecnico. Se per il nome del nuovo allenatore (Klopp e Allegri sono i nomi più gettonati) siamo ancora in alto mare, una possibile spiegazione delle motivazioni che hanno spinto Zidane a fare le valigie arriva durante la celebre trasmissione El Chiringuito de Jugones, in cui Cristobal Soria, ex dirigente del Siviglia celebre per il suo antimadridismo, ha dato la propria versione dei fatti.

Secondo l’opinionista, la cui posizione viene ripresa con grande clamore da AS, uno dei motivi dell’addio del tecnico sarebbe da ricercare nell’ultima partita di Liga. Quello è stato l'inizio della carriera Real del figlio Luca, che Zidane ha schierato dal primo minuto facendolo esordire in prima squadra, ma potrebbe anche essere stato l'inizio della fine della carriera di Zizou sulla panchina dei Blancos. Secondo Soria, infatti, la scelta di Zidane avrebbe mandato su tutte le furie il secondo portiere merengues, Kiko Casilla, il quale oltre ad essersi visto scavalcare nelle gerarchie dal figlio dell’allenatore, avrebbe anche perso la bellezza di seicentomila euro.

Soria sostiene infatti che il contratto di Casilla preveda un bonus per le presenze e che l’assenza nella sfida contro il Villarreal avrebbe impedito al cospicuo aumento di scattare. Così, alla comunicazione delle formazioni ufficiali, sarebbe scoppiato un finimondo che ha coinvolto tutto lo spogliatoio, con il portiere di riserva che avrebbe addirittura tentato di colpire il tecnico francese. Una situazione che, se confermata, spiegherebbe almeno in parte la volontà di Zizou di lasciare il club. A conferma di questa versione ci sarebbe anche quanto successo nei mesi scorsi con Kepa, che il club aveva cercato di acquistare senza il consenso del tecnico dimostrando ostracismo nei confronti del ventenne Luca.