Real, Carvajal punge Suarez: "3-0 nei quarti, a casa, a riposare..."

Una rivalità infinita. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo nel corso del Clasico tra Real Madrid e Barcellona Carvajal avrebbe provocato apertamente Suarez: "Alla fine 3-0 nei quarti, a casa, a riposare". Il difensore dei blancos ha voluto insomma ricordare all'attaccante blaugrana la recente eliminazione in Champions League a opera della Juventus. Il terzino non si sarebbe accontentato di stuzzicare l'avversario una sola volta. Dopo il gol vittoria di Messi avrebbe infatti aggiunto: "Ma in Champions a casa".



Sul fronte opposto Piqué, come mostrato da El Día Después, in seguito alla rete della Pulce si è rivolto così verso i compagni di squadra: "Siamo infinitamente meglio". Una cosa è certa: le scintille proseguiranno da qui al termine della stagione e non solo...