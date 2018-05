Razzismo, Balotelli si confessa: "Se fossi stato bianco..."

Balotelli si riprende la sua Italia, nonostante tutto, nel modo che conosce meglio, calciando un pallone nella porta avversaria. Un gesto semplice per un campione come lui, con il talento nel sangue, ma una storia non sempre facile. Perché a volte è stata la stessa Italia a prendere a calci lui, con le parole. "Ragazzi posso giocare anche io?" "No Mario, sei nero", la vita di SuperMario è stata anche questa, costretto a dribblare le difficoltà e l'ignoranza prima ancora degli avversari in campo.

Come quando a Roma, ai tempi dell'Under 21, per strada gli lanciarono un casco di banane: un gesto avvilente, triste. Questa è la faccia sporca dell'Italia di Balotelli, quella che ritroviamo nello striscione esposto a San Gallo e poi fatto rimuovere. "Il mio capitano ha sangue italiano", "sveglia ragazzi siamo nel 2018" ha replicato SuperMario su Instagram, perché nonostante tutto lui continua ad amare il proprio Paese e la maglia azzurra.

Quella maglia che gli ha regalato gioie e dolori e che lui stesso, a volte, ha fatto di tutto per perdere. Perché il Balotelli calciatore ha sbagliato e ha saputo ricominciare. È ripartito da Nizza, guarda caso dove si giocherà la prossima partita con la Francia, e dove SuperMario farà di tutto per tenersi stretta la sua Italia.

"Di certo, fossi stato bianco avrei avuto meno problemi" confessa alla Gazzetta dello Sport Balotelli, che ricorda anche un episodio durante Juventus-Inter: "Me ne hanno dette di tutti i colori, 'Scimmia', 'Negro', 'Torna in Africa', i buu... Moratti dichiarò che per la rabbia avrebbe ritirato la squadra dal campionato". Il passato è stato difficile, ma anche per il futuro SuperMario non sembra molto ottimista: "Non sono sicuro che l’atteggiamento della gente sia migliorato, ma il Medioevo è finito, è ora che se ne accorgano tutti. Il cambiamento è in mano alle nuove generazioni".