Ray Wilkins in coma: ha avuto un infarto

In campo era un lottatore e il Milan lo prese per quello: Ray Wilkins, ora, ha una battaglia molto più difficile da combattere. A 61 anni è stato colpito da un infarto mentre era in casa e avrebbe anche battuto la testa: è in coma farmalogico all'ospedale St. George di Tooting, a sud di Londra. "Non è per niente in buono stato - ha detto la moglie al Daily Mirror - sta male, molto male".



Wilkins ha vestito la maglia del Milan dal 1984 al 1987 partecipando ai Mondiali del 1986 in Messico con la nazionale inglese. Ritiratosi nel 1997, quando aveva superato i 40 anni, ha intrapreso la carriera da allenatore, facendo quasi sempre le funzioni di vice: è stato assistente, tra gli altri, anche di Carlo Ancelotti al Chelsea. La sua ultima esperienza è stata all'Aston Villa nel 2015, poi ha iniziato a lavorare come opinionista televisivo.