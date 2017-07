Ravanelli: "Il calcio di oggi più facile: farei 60 gol a stagione"

L'Inghilterra e la Premier League sono rimasti nel cuore di Fabrizio Ravanelli, che in carriera ha giocato anche nel Middlesbrough e nel Derby County: "Il mio presente e il mio futuro saranno inglesi, il mio più grosso errore da calciatore è stato proprio abbandonare questo Paese" le parole dell'ex attaccante al Daily Mail.



Secondo Ravanelli il calcio di oggi è più semplice per le punte: "Una volta era più difficile segnare, i grandi difensori come Nesta, Maldini o Stam non esistono più. Oggi ti lasciano cinque-sei grandi occasioni a partita, ai miei tempi una-due di solito. Ho fatto 34 gol con la Juventus nel 1995-96 e 31 la stagione dopo con il Middlesbrough: non vorrei essere presuntuoso, ma oggi potrei farne 60 all'anno, di sicuro arriverei a 50. E come me anche Zola, Cantona, Sheringham...".



Stesso discorso per le convocazioni nelle nazionali: "Ho dovuto fare 28 gol in due stagioni di fila per indossare la maglia azzurra e ora ti chiamano se ne fai 4 in dieci gare". Penna Bianca comunque cita un atleta moderno su tutti: "Amo Ibrahimovic: è forte, ha personalità e tecnicamente è bravissimo".



Infine, il ricordo dell'addio alla Juve: "Mi sentivo il giocatore più forte al mondo dopo aver vinto la Champions e così, arrabbiato perché avevano deciso di vendermi, ho scelto di abbandonare anche l'Italia. La Premier è il campionato più bello del mondo, mi spiace per com'è finita con il Middlesbrough: avevo detto al club che servivano difensori, io e Juninho non bastavamo, e gente come Festa, Kinder e Schwazer arrivarono troppo tardi. Ma ricordo ancora con piacere i titoli sui giornali per come giocavo e per la mia tipica esultanza (con la testa dentro la maglietta, ndr)".