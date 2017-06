Ranocchia superstar in Premier: ha già fermato United e Liverpool

Lo strano caso di Andrea Ranocchia. Il difensore ha già conquistato i tifosi dell'Hull City in sole due partite. Il centrale, in prestito dall'Inter, è stato protagonista delle due imprese della formazione inglese, che prima ha pareggiato 0-0 contro il Manchester United e poi ha battuto 2-0 il Liverpool in casa. Ranocchia all'Old Trafford è entrato al 66' mentre con i Reds è stato schierato dal primo minuto e ha fornito l'assist a Niasse in occasione della seconda rete.



Una vera e propria rivincita per un giocatore forse troppo osteggiato dai tifosi nerazzurri che sui social hanno addirittura esultato per la sua partenza. Già, i social: se i supporter inglesi esaltano il difensore, quelli italiani e interisti si mostrano a dir poco sorpresi e ironizzano sul mutamento del centrale. Lui intanto si gode il momento di 'felicità' dopo tante delusioni: del resto fermare Ibrahimovic, Sturridge, Firmino e Coutinho non è cosa da poco...

Big match and 3 very important points ! Come on tigers!! pic.twitter.com/ldi3vTrV2X — Andrea Ranocchia (@23_Frog) February 4, 2017