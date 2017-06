Ranocchia allontana l'Inter: "Dovevo venire prima in Premier..."

E' andato in Inghilterra ma è come se avesse trovarto l'America. Andrea Ranocchia ha svoltato con il passaggio (in prestito) dall'Inter all'Hull City. Lo sottolinea il difensore stesso in un'intervista alla tv del club inglese: "A saperlo, sarei venuto prima qui e non avrei aspettato i 29 anni. La Premier League è un grande torneo, gli stadi, i tifosi e campi sono fantastici. Spero di riuscire a rimanere qui anche l'anno prossimo".



Nessun rancore nei confronti di quella che è ancora la squadra proprietaria del suo cartellino: "L'Inter? Diciamo che non ho mai avuto problemi con i manager o con il club, lì ho vissuto 6 anni bellissimi e intensi. Ma a questa età ho deciso di sperimentare qualcosa di nuovo, di venire a giocare all'estero: è una nuova esperienza di vita".



Ranocchia si sofferma poi sull'esordio contro il Liverpool e sulle prospettive dell'Hull: "E' stata un'emozione incredibile giocare dal primo minuto contro un club di rango e in una grande atmosfera: è un'esperienza che non dimenticherò mai. Ero stanchissimo e contentissimo. Di sicuro faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo salvezza, lo percepisco nell'ambiente".