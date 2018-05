Ranking Uefa: Real Madrid primo, Juventus quinta

Con la finale di Champions League sono terminate le competizioni europee per club e quindi si può già calcolare il nuovo ranking Uefa che sarà ufficiale da metà giugno e valido per la nuova stagione. Il Real Madrid rimane saldamente primo davanti a Bayern Monaco e Barcellona con Atletico Madrid quarto e Juventus quinta e prima delle italiane.



Fuori dalla top 10 Napoli e Roma guadagnano posizioni ma i giallorossi superano gli azzurri mentre Fiorentina e Lazio - pur rimanendo tra le prime 40 - sono in ribasso. Brutto crollo del Milan che nel calcolo perde la stagione 2013-14 (nel ranking Uefa contano le ultime cinque annate quindi in questo caso di va dal 2014-15 al 2018-19 compreso), l'ultima in Champions League, e finisce dietro a Inter (in rimonta) e Torino (+12) a braccetto con Atalanta, Sassuolo e Sampdoria.

RANKING UEFA

1 Real Madrid (=)

2 Bayern Monaco (+1 posizione)

3 Barcellona (+2)

4 Atletico Madrid (-4)

5 Juventus

6 Siviglia

7 Paris Saint Germain

8 Manchester City

9 Arsenal

10 Porto (+1) e Shakhtar Donetsk (+4)

13 Roma (+8)

14 Napoli (+2)

34 Fiorentina (-5)

39 Lazio (-3)

72 Inter (+10)

80 Torino (+12)

86 Milan (-33), Atalanta (+6), Sassuolo (+6) e Sampdoria (+6)